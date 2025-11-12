Taiwan, alluvione dopo tifone Fung-wong:"oltre 8000 persone evacuate

Il tifone Fung-wong, uno dei più intensi eventi meteorologici della stagione dei tifoni del Pacifico, ha investito Taiwan provocando piogge torrenziali, alluvioni e l'evacuazione di 8300 persone dalle aree più colpite. Il fenomeno meteorologico ha raggiunto l'isola dopo aver attraversato il Mar Cinese Meridionale, indebolendosi ma mantenendo una vasta estensione e intensità. Le squadre di soccorso e l’esercito sono intervenuti per raggiungere i residenti bloccati, mentre le strade sono state invase da fango e detriti. In particolare, le province orientali di Yilan e Hualien hanno subito i danni maggiori, con evacuazioni di massa e la chiusura forzata di scuole e attività commerciali.