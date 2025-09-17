Studente suicida, Valditara: "Lotta al bullismo un pilastro essenziale"

Il ministro dell'Istruzione ha divulgato i primi risultati sulle ispezioni nella scuola del ragazzino di Latina
"I due ispettori incaricati stanno facendo le audizioni di numerosi soggetti interni alla scuola e dei genitori. Inoltre, è in corso l'indagine penale per istigazione al suicidio e quindi questo non permette di avere accesso a tutte le fonti perché alcune sono anche secretate dall'indagine. La nostra ispezione si deve necessariamente collegare anche agli esiti dell'indagine penale". È questo l'ultimo resoconto sulle ispezioni degli uffici preposti sulla vicenda di Paolo, lo studente 15enne suicidatosi in casa a Latina perché, spiega il fratello, "vittima di bullismo".
"Ho voluto divulgare i primi risultati delle ispezioni nelle scuole per il caso drammatico che ha coinvolto Paolo per dare un segnale forte di trasparenza e anche di grande attenzione a un tema così delicato", ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara dopo aver inviato gli ispettori nella scuola del 15enne. "L'impegno costante nella lotta contro il bullismo è un pilastro essenziale per radicare la cultura del rispetto", ha aggiunto il ministro Valditara.
