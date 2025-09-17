Studente suicida, Valditara: "Lotta al bullismo un pilastro essenziale"

"I due ispettori incaricati stanno facendo le audizioni di numerosi soggetti interni alla scuola e dei genitori. Inoltre, è in corso l'indagine penale per istigazione al suicidio e quindi questo non permette di avere accesso a tutte le fonti perché alcune sono anche secretate dall'indagine. La nostra ispezione si deve necessariamente collegare anche agli esiti dell'indagine penale". È questo l'ultimo resoconto sulle ispezioni degli uffici preposti sulla vicenda di Paolo, lo studente 15enne suicidatosi in casa a Latina perché, spiega il fratello, "vittima di bullismo".