Stefano Bettarini sul desiderio della compagna di avere un figlio: "Mi vedrei nonno"

Ospiti a "Verissimo", Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si raccontano senza filtri, soffermandosi sul loro presente e sui progetti che potrebbero segnare il futuro della coppia, insieme dal 2017. È Larini a mettere sul tavolo il tema della maternità. Ripensando all'inizio della relazione, spiega: "Quando ho conosciuto Stefano ero più bimba. Adesso, alla soglia dei 32 anni, inizio a pensare all'idea di avere un figlio. Sento un po' di istinto materno, mi immagino mamma"