Spagna, nubifragio in Catalogna: allagamenti e disagi da Barcellona a Girona

Mattinata di emergenza in Catalogna, dove forti piogge e temporali hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi. A Cerdanyola del Vallès e Sant Cugat del Vallès, nella provincia di Barcellona, i vigili del fuoco sono intervenuti in decine di situazioni di pericolo per allagamenti di garage, cantine e auto intrappolate. Secondo le autorità, alle 9 del mattino erano già oltre 130 le chiamate d'emergenza legate al maltempo solo nell'area di Barcellona. La Generalitat ha emesso un'allerta di massimo livello e attivato il piano di emergenza Inuncat. Un messaggio "Es-Alert" è stato inviato sui cellulari dei cittadini per raccomandare di evitare spostamenti e zone a rischio esondazione. Le conseguenze non hanno tardato ad arrivare: all'aeroporto El Prat sono stati cancellati oltre 50 voli, mentre diversi altri hanno subito ritardi. Anche le principali università hanno sospeso le lezioni.