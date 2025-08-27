Logo Tgcom24
Spagna, migliaia di persone alla "Tomatina": la battaglia di pomodori di Buñol

La festività cade l'ultimo mercoledì di agosto di ogni anno dal 1945

27 Ago 2025 - 15:19
01:50 

Migliaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno trascorso un'ora scatenata lanciandosi addosso cesti di pomodori troppo maturi durante la celebrazione della Tomatina, la battaglia di pomodori di Buñol, nella Comunità Valenciana. La festività cade l'ultimo mercoledì di agosto di ogni anno dal 1945. Ebbe origine durante la festa dei Giganti e testoni, in cui scoppiò una rissa spontanea tra giovani in cui furono utilizzati pomodori come armi. La battaglia ha tinto di rosso una strada centrale affollata nella città orientale di Buñol, mentre i festaioli schiacciavano e scagliavano 120 tonnellate di pomodori troppo maturi. Teloni coprivano le facciate degli edifici mentre circa 20.000 persone non mostravano pietà tra urla e risate. 

