Spagna, incendio al quinto piano: ospedale evacuato in pochi minuti

Momenti di tensione a Cartagena, nel sud della Spagna, dove un incendio scoppiato al quinto piano dell'ospedale Santa Lucia ha reso necessaria un'evacuazione immediata. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7:25 del mattino e in pochi istanti diverse chiamate ai soccorsi hanno segnalato che la terrazza e parte della facciata dell'edificio erano avvolte dal fuoco. Il personale sanitario ha fatto uscire i pazienti dalle aree a rischio seguendo le procedure di emergenza, mentre numerose squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto. L’intervento è stato rapido: in circa 20-25 minuti le fiamme sono state domate, evitando danni più gravi alla struttura. Secondo i media locali, non si registrano feriti. La prontezza nell'evacuazione e la velocità dei soccorsi hanno permesso di mettere in sicurezza pazienti e operatori, limitando le conseguenze dell'incendio. Restano da chiarire le cause del rogo.