Sottomarino silura la nave: quello che accade è incredibile

Un sottomarino ha affondato una fregata dismessa durante un'esercitazione della Nato nel Mare del Nord. Il KNM Uthaug, della Marina norvegese, ha lanciato un siluro contro la nave bersaglio KNM Trondheim con l’obiettivo di verificarne la potenza d’urto. L’impatto ha colpito in pieno la fiancata della fregata, che si è inclinata e poi è scomparsa affondata in pochi istanti. La manovra rientra nelle attività di addestramento dedicate al controllo dell’arma subacquea, considerata strategica per autonomia, capacità d’attacco e possibilità di operare in totale segretezza. All’esercitazione hanno preso parte diverse unità della marina norvegese, insieme alla Royal Navy e alle forze polacche, al largo della costa di Andøy.