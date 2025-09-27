Logo Tgcom24
Sofia compie 55 anni: al Bioparco di Roma la festa per l'elefantessa

Per il suo compleanno, ha ricevuto una torta speciale a base di frutta, carote, ananas e foglie di palma, preparata dai suoi guardiani

27 Set 2025 - 17:00
01:09 

Sofia, storica elefantessa del Bioparco di Roma, festeggia 55 anni. Arrivata nel 1972, è diventata un simbolo del parco e continua a essere curata con dedizione dal team di keeper e veterinari. Per il suo compleanno, ha ricevuto una torta speciale a base di frutta, carote, ananas e foglie di palma, preparata dai suoi guardiani. Un regalo affettuoso per un'icona che da oltre mezzo secolo accompagna generazioni di visitatori.

