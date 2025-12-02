Sito antisionista mette una taglia sui docenti israeliani

Fino a 100mila dollari per uccidere un professore israeliano; 20mila dollari per incendiare l'automobile di accademici; mille dollari per affiggere cartelli diffamatori fuori dalle loro case. Sono le tariffe che compaiono sul sito web "Punishment for justice movement", un portale che si definisce "antisionista estremista" e che scheda con nomi, foto e indirizzi i bersagli da eliminare. Secondo i media israeliani il Mossad e lo Shin Bet hanno aperto un'inchiesta.