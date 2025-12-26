Siria, le immagini dall'interno della moschea in cui è avvenuta l'esplosione

La moschea Imam Ali ibn Abi Talib si trova in una zona a maggioranza alawita del quartiere Wadi al-Dhahab a Homs. Le indagini preliminari indicano che all'interno della moschea fossero stati piazzati ordigni esplosivi. Le autorità stanno cercando i responsabili dell'attacco. Il ministero dell'Interno siriano ha dichiarato in un comunicato che è stato istituito un cordone di sicurezza intorno all'edificio.