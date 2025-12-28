Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
A Castiglione del Genovesi

Sindaco aggredito nel Salernitano

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, sarebbe stato preso a bastonate da uno sconosciuto

di Michela Pagano
28 Dic 2025 - 12:17
01:34 
salerno