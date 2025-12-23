Sequestrati a Palermo 45mila botti illegali

Finanzieri del comando provinciale di Palermo in due diverse operazioni hanno sequestrato 1.020.000 addobbi natalizi riportanti il falso "made in Italy" e 44.448 artifici pirotecnici illegali, per un totale di 8,5 quintali e massa esplodente pari a 176,67 chilogrammi. In particolare, le fiamme gialle della Tenenza di Carini in un centro commerciale locale hanno trovato luci decorative, accessori per gli alberi di natale, palle di natale, stelle filanti, capelli d'angelo, elfi e giochi vari fossero esposti alla vendita con informazioni incomplete fuorvianti relativamente all'origine dei prodotti.



Inoltre, le attività di servizio hanno permesso di rilevare l'ulteriore vendita di 272.780 prodotti (articoli per la casa, attrezzature ginniche, prodotti medicali e accessori), non conformi agli standard qualitativi e di conformità previsti a tutela del consumatore. A conclusione delle attività il responsabile è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e gli è stata comminata una sanzione amministrativamente di 30.000 euro. Contestualmente, i militari del secondo gruppo del nucleo Operativo metropolitano, durante controlli in filiali di ditte di spedizioni, hanno intercettato 44.448 artifici pirotecnici, per un totale di 8,5 quintali e massa esplodente pari a 176,67 chili. Tra il materiale sequestrato vi erano i classici fuochi d'artificio così come ordigni che simulano per forma ed effetti candelotti di dinamite, capaci di produrre fortissime detonazioni, estremamente pericolosi per l'acquirente finale, ma anche per gli stessi corrieri e coloro i quali, inconsapevoli del contenuto, maneggiano le spedizioni.