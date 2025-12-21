Logo Tgcom24
Mondo
il video dei soccorsi

Scontro tra imbarcazioni da crociera sul Nilo: morta una italiana

Nelle immagini da Facebook di CairoLive24.com i soccorsi alle imbarcazioni dopo lo scontro nella località di Esna, a una cinquantina di km da Luxor

21 Dic 2025 - 22:03
01:55 
egitto
fiume nilo
traghetto nilo
video evidenza