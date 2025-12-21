Logo Tgcom24
Mondo
vicino a Luxor

Scontro tra imbarcazioni da crociera sul Nilo: deceduta un'italiana

"Era rimasta ferita con un polmone perforato", rende noto l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese. In salvo gli altri connazionali a bordo

di Alessio Fusco
21 Dic 2025 - 22:29
01:26 

Un boato in mezzo al mare. Siamo in Egitto, nella zona di Luxor, quando due navi da crociera si scontrano. L'impatto è violento. Decine di persone vengono scaraventate a terra. Una cittadina italiana perde la vita. "Perforata al polmone", afferma l'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto il marito della vittima e con i tour operator che hanno seguito gli altri concittadini presenti sulla imbarcazione coinvolta. In totale gli italiani a bordo sarebbero circa 70. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine dell'imbarcazione.

