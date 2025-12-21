Scontro tra imbarcazioni da crociera sul Nilo: deceduta un'italiana

Un boato in mezzo al mare. Siamo in Egitto, nella zona di Luxor, quando due navi da crociera si scontrano. L'impatto è violento. Decine di persone vengono scaraventate a terra. Una cittadina italiana perde la vita. "Perforata al polmone", afferma l'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto il marito della vittima e con i tour operator che hanno seguito gli altri concittadini presenti sulla imbarcazione coinvolta. In totale gli italiani a bordo sarebbero circa 70. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine dell'imbarcazione.