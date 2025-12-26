Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
possibili cancellazioni E RITARDI

Scioperi in arrivo negli aeroporti europei

Le festività natalizie si intrecciano con proteste del personale

di Caterina Ruggeri
26 Dic 2025 - 19:56
01:36 
sciopero