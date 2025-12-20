Sci nordico, il tenente colonnello Paglia firma un nuovo record

"2 Ore No Limits" non è una gara, ma una sfida simbolica: un'iniziativa nata per accendere i riflettori sul tema della disabilità e dimostrare che non esistono limiti invalicabili quando si parla di diritti e opportunità. Lo sport diventa così strumento di inclusione e uguaglianza. "La fatica è tanta, ma il messaggio è più forte", ha dichiarato Paglia.