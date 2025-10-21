Sarkozy lascia la sua abitazione per raggiungere il carcere de La Santé

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha lasciato in automobile la sua abitazione nel 16/o arrondissement di Parigi per recarsi al carcere de La Santé, dove sarà rinchiuso per scontare la condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2007. A 70 anni, sarà il primo ex presidente della Repubblica dell'Unione europea ad essere rinchiuso in cella. All'uscita da casa, mano nella mano con Carla Bruni, i fedelissimi intonano la Marsigliese.