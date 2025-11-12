Logo Tgcom24
CELEBRAZIONE REALE

Sarah Jessica Parker e la Regina Camilla insieme per il Booker Prize 2025

A Clarence House, la Regina ha accolto autori, giudici e ospiti illustri per celebrare il vincitore del Booker Prize 2025, David Szalay

12 Nov 2025 - 15:26
00:25 

La Regina Camilla ha ospitato un ricevimento a Clarence House, a Londra, per festeggiare il Booker Prize 2025, accogliendo i finalisti, la giuria e numerosi sostenitori del premio. Tra gli ospiti anche Sarah Jessica Parker, membro della giuria insieme a Roddy Doyle, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Kiley Reid e Chris Power. L'edizione di quest'anno ha incoronato lo scrittore David Szalay, celebrato per il suo straordinario contributo alla letteratura contemporanea.