Sarah Jessica Parker e la Regina Camilla insieme per il Booker Prize 2025

La Regina Camilla ha ospitato un ricevimento a Clarence House, a Londra, per festeggiare il Booker Prize 2025, accogliendo i finalisti, la giuria e numerosi sostenitori del premio. Tra gli ospiti anche Sarah Jessica Parker, membro della giuria insieme a Roddy Doyle, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Kiley Reid e Chris Power. L'edizione di quest'anno ha incoronato lo scrittore David Szalay, celebrato per il suo straordinario contributo alla letteratura contemporanea.