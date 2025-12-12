San Francisco, fuga di gas distrugge casa: l'esplosione ripresa dalle telecamere di sicurezza

Un'esplosione provocata da una fuga di gas ha provocato un grave incendio in un quartiere della baia di San Francisco, distruggendo almeno una casa, facendo saltare le finestre e scuotendo le abitazioni vicine. Secondo i vigili del fuoco, sei persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. Un video drammatico mostra una casa che si trova nella comunità di Ashland, vicino alla città di Hayward, che improvvisamente esplode. Brittany Maldonado, che vive dall'altra parte della strada, era nella sua camera da letto con il marito quando ha sentito l'esplosione. “Le scatole sono cadute e tutto ha tremato. Abbiamo pensato che qualcuno fosse appena uscito di strada con la sua auto e che la sua auto fosse finita nel nostro salotto”, ha detto. “Era come se qualcuno avesse appena lanciato una bomba”. Poi hanno guardato le riprese della videocamera del loro citofono e hanno visto la casa del vicino esplodere. Tre edifici su due lotti separati sono stati gravemente danneggiati, hanno riferito fonti dei vigili del fuoco locali. Il quartiere era stato sottoposto di recente a lavori di costruzione per ampliare i marciapiedi e le piste ciclabili. La compagnia Pacific Gas & Electric Co. è stata avvisata intorno alle 7:35 del mattino che una squadra di operai edili - non appartenente alla società di servizi pubblici - aveva danneggiato una conduttura del gas sotterranea. Il flusso di gas è stato interrotto alle 9:25 del mattino e l'esplosione è avvenuta poco dopo.