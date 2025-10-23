Logo Tgcom24
Salerno, sul comodino aveva due penne-pistola: arrestato 27enne

In casa dell'uomo è stato scoperto un vero e proprio arsenale

23 Ott 2025 - 09:22
00:55 

Penne all'apparenza ma armi nella  realtà. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Palma Campania  nell'abitazione di un 27enne della provincia di Salerno.  Erano in una scatola rossa poggiata sul comodino. Le penne,  metalliche e dal colore argento, scrivono benissimo. Ma poi si  scopre che la prima é una penna calibro 22 mentre l'altra è una  penna calibro 6,35 X 16SR. Le armi presentano all'interno un  meccanismo a molla pronto a scattare quando la testina viene  tirata. Nel fusto, la camera per l'alloggio dei proiettili. Le  penne micidiali sono state sequestrate, analoga sorte per 26,6  grammi di cocaina suddivisa in tre involucri e per un bilancino  di precisione.  Non solo, in casa l'uomo aveva anche il tipico kit da  rapinatore: un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con  caricatore a nastro da 30 colpi e una pistola a salve  semiautomatica che fanno compagnia a 5 proiettili veri e a 47  munizioni a salve. Il 27enne è stato trasferito in carcere,  dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e stupefacente.