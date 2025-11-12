Logo Tgcom24
DUE FERITI

Russia, crollo improvviso durante lo smantellamento di una stazione sciistica

Due persone sono rimaste ferite nel crollo di una colonna durante i lavori alla stazione di Snezkhkom, vicino a Mosca

12 Nov 2025 - 15:25
00:38 