Russia, attacco ucraino con droni: distrutti 40 aerei

Kiev denuncia la distruzione di fino a 40 bombardieri russi in un incendio in Siberia e conferma la morte di 12 soldati ucraini colpiti da un missile di Mosca. Intanto, in Russia, il crollo di tre ponti provoca sette morti e oltre 60 feriti; il Cremlino parla di esplosioni sospette e avvia un’indagine per terrorismo. Mosca accusa Kiev di usare droni esplosivi e chiede una zona smilitarizzata, mentre a Istanbul si prepara un vertice diplomatico con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco.