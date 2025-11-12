Logo Tgcom24
Roma, sgomberati altri 11 appartamenti occupati abusivamente a Cinecittà

Nuovo blitz nella Capitale: liberati 11 alloggi abusivi in uno stabile già sotto sequestro

12 Nov 2025 - 12:37
01:06 

A Roma prosegue il piano di sicurezza urbana con lo sgombero di altri 11 appartamenti occupati abusivamente in via Eudo Giulioli, nella zona di Cinecittà. L’operazione, disposta dal prefetto Lamberto Giannini e condotta dai carabinieri della Compagnia Casilina, completa l’intervento iniziato il 5 novembre. Gli immobili, sottoposti a sequestro preventivo, erano stati teatro di disordini e reati. Le famiglie sgomberate sono state assistite dai servizi sociali di Roma Capitale.