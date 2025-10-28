Roma, la demolizione di una villa abusiva del clan Sinti al Casilino

In via Arzachena, a Roma, sono iniziate le operazioni preliminari per la demolizione di una sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia di origine Sinti dei Komarov. L'edificio era era diventato una centrale di spaccio di droga. Alcuni appartenenti alla famiglia Komarov erano stati coinvolti nell'omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri, la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2024. Sulla costruzione abusiva pendeva un'ordinanza di demolizione dal 2001. La determina di demolizione è stata alla fine emessa dal VI municipio Torri, il cui iter amministrativo è stato portato a termine dal presidente Nicola Franco: "Su questi territori non avranno vita facile coloro i quali vivono di illeciti e illegalità", ha detto. Sul posto ci sono la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la polizia Locale di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco con le ruspe, l'Ama, l'Ares 118, l'Acea, la Asl con il servizio veterinario e il personale di Roma Capitale con il Gabinetto del Sindaco.