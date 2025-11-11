Roma, incendio in un edificio abbandonato a Tor Sapienza

Un uomo è rimasto ferito in un incendio in un edificio abbandonato, alla periferia di Roma, mentre stava cercando di sfuggire alle fiamme, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Pertini. All'interno della struttura in cui si è sviluppato il rogo, in zona Tor Sapienza, c'erano circa 200 senzatetto che nello stabile avevano trovato rifugio per la notte. Il ferito, in pericolo di vita, si è lanciato da uno dei piani alti dello stabile. Sono intervenuti, oltre ai carabinieri e alla polizia, anche i vigili del fuoco con due autobotti e un'autoscala, con cui stanno evacuando le persone rimaste all'interno.