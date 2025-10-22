Logo Tgcom24
CAUSE DA ACCERTARE

Roma, incendio in un appartamento a Torrevecchia: morta una donna anziana

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e soccorrere le persone coinvolte

22 Ott 2025 - 13:55
00:22 

Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia. Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. Purtroppo, un'anziana è deceduta, mentre una donna è stata tratta in salvo e affidata al personale sanitario in gravi condizioni. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.