All’ospedale Bambin Gesù

Roma: Babbo Natale come un film action

Si cala dal tetto per portare i doni ai bimbi

19 Dic 2025 - 13:22
00:53 

Come il protagonista di un film d’azione Babbo Natale è tornato a far visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La sorpresa è arrivata dal cielo anzi, dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II. Cinque uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico equipaggiati con funi, imbragature e naturalmente con il tradizionale costume rosso si sono calati dal tetto tra gli sguardi stupefatti dei bimbi ricoverati.  Un gesto di vicinanza e solidarietà che ha portato lo spirito del Natale tra bambini e ragazzi che trascorrono le festività in Ospedale.

