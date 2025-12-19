Roma: Babbo Natale come un film action

Come il protagonista di un film d’azione Babbo Natale è tornato a far visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La sorpresa è arrivata dal cielo anzi, dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II. Cinque uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico equipaggiati con funi, imbragature e naturalmente con il tradizionale costume rosso si sono calati dal tetto tra gli sguardi stupefatti dei bimbi ricoverati. Un gesto di vicinanza e solidarietà che ha portato lo spirito del Natale tra bambini e ragazzi che trascorrono le festività in Ospedale.