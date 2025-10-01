Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
alta tensione

Roma, al corteo pro Pal lancio di vernice e petardi contro il rettorato alla Sapienza

La manifestazione si è diretta verso la facoltà di Scienze politiche occupandola

01 Ott 2025 - 10:50
01:31 

Il corteo degli studenti della Sapienza in protesta in solidarietà per Gaza e la Flotilla martedì si è snodato per le vie della città universitaria, entrando dentro le facoltà di Lettere e Fisica, dove sono state interrotte delle lezioni per degli interventi degli manifestanti. Davanti al rettorato della Sapienza è partito un lancio di vernici e petardi sotto gli occhi della polizia presente. Dopo il corteo, la manifestazione si è diretta verso la facoltà di Scienze politiche occupandola.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri