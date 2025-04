Repubblica Dominicana, crolla il tetto di una discoteca: morti e feriti

È di decine di morti e feriti il bilancio del crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana. Al momento della tragedia si stava esibendo il cantante di merengue Rubby Pérez. Il presidente Luis Abinader ha scritto su X che tutte le agenzie di soccorso stanno "lavorando senza sosta" per aiutare le persone colpite. "Siamo profondamente dispiaciuti per la tragedia avvenuta nella discoteca Jet Set. Abbiamo seguito l'incidente minuto per minuto sin da quando è avvenuto", ha affermato. In un ospedale dove sono stati portati i feriti, una funzionaria si trova all'esterno e legge ad alta voce i nomi dei sopravvissuti, mentre una folla si è raccolta intorno a lei nella speranza di avere notizie dei propri cari. Al momento non è chiaro quali siano le cause del crollo.