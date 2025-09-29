Logo Tgcom24
IL COMMENTO

Regionali Marche, lo sconfitto Ricci: "Ho dato tutto"

Le prime parole del candidato del centrosinistra dopo i risultati

29 Set 2025 - 19:19
00:14 

"I marchigiani hanno scelto la continuità, mi sembra che il dato sia abbastanza chiaro. Sapevamo che era una battaglia complicatissima, io ho accettato con grande spirito di servizio la chiamata che tante persone - dal partito alla coalizione - mi hanno fatto. Mi sono messo a disposizione di questo progetto, pur sapendo che la strada era in salita e che di fronte a noi avevamo una battaglia molto complessa. Ma l'ho fatto con grande generosità, ho messo di tutto e di più. Ho dato il 200% di quello che potevo dare e penso che questo si sia visto". Lo ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci

