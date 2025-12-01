Logo Tgcom24
IN MANETTE

Reggio Calabria, si finge carabiniere e raggira un'anziana: arrestato

Con un inganno l'uomo ha sottratto gioielli per 30mila euro

01 Dic 2025 - 14:14
01:02 

A Reggio Calabria un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di truffa aggravata. Fingendosi un tenente dell'Arma, aveva convinto una donna a consegnargli gioielli del valore di circa 30mila euro, sostenendo che servissero come prova in un'indagine su una rapina. Dopo la denuncia, i militari hanno avviato le indagini ricostruendo i movimenti del sospetto. L'uomo è stato rintracciato nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra e bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Palmi. Durante il controllo sono stati recuperati i preziosi rubati.