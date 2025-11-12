Logo Tgcom24
Testimone del bombardamento di Hiroshima

Re Carlo abbraccia un veterano di 105 anni al Castello di Windsor

L'incontro tra Re Carlo III e Yavar Abbas, veterano della Seconda guerra mondiale che assistette al bombardamento di Hiroshima

12 Nov 2025 - 11:10
Re Carlo III e la regina Camilla hanno accolto a Windsor i veterani della Seconda guerra mondiale in occasione del Remembrance Day. Tra loro anche Yavar Abbas, 105 anni, ufficiale che servì nel Pacifico e testimone del bombardamento di Hiroshima. Il monarca lo ha abbracciato calorosamente, in un gesto simbolico di rispetto e riconoscenza. All’evento erano presenti anche il principe William e il duca di Edimburgo.