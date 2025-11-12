Re Carlo abbraccia un veterano di 105 anni al Castello di Windsor

Re Carlo III e la regina Camilla hanno accolto a Windsor i veterani della Seconda guerra mondiale in occasione del Remembrance Day. Tra loro anche Yavar Abbas, 105 anni, ufficiale che servì nel Pacifico e testimone del bombardamento di Hiroshima. Il monarca lo ha abbracciato calorosamente, in un gesto simbolico di rispetto e riconoscenza. All’evento erano presenti anche il principe William e il duca di Edimburgo.