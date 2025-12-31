Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
IL COLPO

Rapina da almeno 30 milioni di euro per la "banda del buco" in Germania

Alla Sparkasse di Gelsenkirchen i ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza

di Elia Milani
31 Dic 2025 - 18:58
01:29 
germania
rapina
banda del buco