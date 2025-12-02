Ragusa, rapirono 17enne: il blitz della polizia per arrestare i responsabili

Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari dopo le indagini coordinate dalla Dea
Blitz della polizia all’alba nel Ragusano: gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguarda tre persone ritenute responsabili del sequestro a scopo di lucro di un ragazzo di 17 anni, avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria. Le contestazioni includono anche furto aggravato, oltre al porto e alla detenzione illegale di armi da fuoco.