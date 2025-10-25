Logo Tgcom24
allo zoo di Tacoma

Quando il bue muschiato si "scontra" con la zucca

Il colosso peloso non ci pensa due volte prima di scagliare la zucca in aria, trasformandola in una pioggia di polpa arancione

25 Ott 2025 - 17:14
00:58 

Hai mai visto un bue muschiato da 340 kg affrontare una zucca gigante da 95 kg? Allo zoo di Tacoma, nello Stato di Washington, il possente Hudson sì... e, ovviamente, ha vinto! Nel video pubblicato sui social dal parco, il colosso peloso non ci pensa due volte prima di scagliare la zucca in aria, trasformandola in una pioggia di polpa arancione. Un momento irresistibile di forza e divertimento autunnale.