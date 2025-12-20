Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
EX GINNASTA E PARLAMENTARE

Putin si dice "innamorato": ma di chi? Gli indizi portano ad Alina Kabaeva

Secondo"indiscrezioni, l'ex atleta e modella sarebbe la"fidanzata di lungo corso del presidente russo. Se non addirittura"la moglie

di Elia Milani
20 Dic 2025 - 21:22
01:21 

Ma di chi è innamorato Putin? Tutti gli indizi fanno pensare ad Alina Kabaeva, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe la fidanzata (o addirittura la moglie) del presidente russo. Alina è una ex campionessa di ginnastica ritmica, vincitrice di un oro olimpico e di nove ori mondiali. È stata modella e poi parlamentare della Duma con il partito Nova Rossiya, proprio quello di Putin.

putin