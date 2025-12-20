Putin si dice "innamorato": ma di chi? Gli indizi portano ad Alina Kabaeva

Ma di chi è innamorato Putin? Tutti gli indizi fanno pensare ad Alina Kabaeva, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe la fidanzata (o addirittura la moglie) del presidente russo. Alina è una ex campionessa di ginnastica ritmica, vincitrice di un oro olimpico e di nove ori mondiali. È stata modella e poi parlamentare della Duma con il partito Nova Rossiya, proprio quello di Putin.