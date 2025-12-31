Logo Tgcom24
Mondo
La risposta al presunto attacco di Kiev

Putin schiera in Bielorussia missili nucleari

"Il ministero degli Esteri russo"ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni"diretti - spiegano -"alla residenza di Putin"

31 Dic 2025 - 13:21
01:36 
crisi ucraina