Pronta la stretta sui dehors: niente più tavolini "selvaggi"

È pronta la stretta sui dehors, gli spazi esterni di bar e ristoranti cresciuti a dismisura nel post-Covid e ormai parte del paesaggio urbano dei centri storici. Un disegno di legge presto in Consiglio dei ministri imporrà regole più severe per pedane, sedie e tavolini all'aperto che affollano le nostre piazze e costringono cittadini e turisti a lunghi slalom sui marciapiedi. I nuovi dehors dovranno ricevere il via libera della Sovraintendenza se sono vicini a luoghi di interesse culturale, per evitare che impediscano la vista di chiese e monumenti. Quelli esistenti dovranno adeguarsi: resteranno, cioè, solo con l'autorizzazione del ministero della Cultura. In caso contrario, ci saranno sei mesi di tempo per togliere le strutture dalle strade.