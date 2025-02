Processo Regeni, Al Sisi chiamato a testimoniare: ecco le raccomandate rifiutate dall'ambasciata egiziana

Il presidente egiziano Al Sisi e il figlio si sono rifiutati di testimoniare al processo per la morte di Giulio Regeni in corso a Roma. L'avvocato della famiglia del ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo, Alessandra Ballerini, ha mostrato, a margine dell'udienza che si è tenuta martedì, le raccomandate con le citazioni a comparire rifiutate dall'ambasciata egiziana. "Ci sono queste belle buste con su scritto rifiutato. Noi comunque lo abbiamo citato in tutti i modi possibili. Sarebbe bello che qualcuno dopo nove anni si assumesse la responsabilità", ha dichiarato la legale mostrando i documenti. Sulle buste c'è scritto a penna “addetto al ritiro amb. Egitto rifiuta il ritiro”.