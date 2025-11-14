Logo Tgcom24
STRADE ALLAGATE

Portogallo, un automobilista filma la tempesta Claudia: "È un cimitero di auto, incredibile"

Secondo le autorità, due persone sono morte a seguito delle inondazioni improvvise e diverse regioni sono state messe in stato di massima allerta a causa del maltempo

14 Nov 2025 - 14:03
01:14 

 In Portogallo la tempesta Claudia ha colpito alcune zone del Paese, inondando le strade e mettendo in pericolo l'incolumità degli automobilisti. Nel video, un automobilista in strada riprende le carreggiate allagate con le macchine letteralmente sommerse dall'acqua. Secondo le autorità, due persone sono morte a seguito delle inondazioni improvvise e diverse regioni sono state messe in stato di massima allerta a causa del maltempo. Le vittime, una coppia di anziani ottantenni, sono state trovate all'interno della loro casa a Fernão Ferro, una delle zone più colpite di Seixal, un sobborgo vicino a Lisbona. Secondo le autorità locali, l'acqua è entrata nella loro casa durante la notte e non sono riusciti a fuggire in tempo. In tutto il Paese sono state segnalate centinaia di altri incidenti causati dalle forti piogge.