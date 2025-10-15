Logo Tgcom24
IN SARDEGNA

Porto Torres, allagamenti per maltempo: salvate mamma e figlia intrappolate in auto

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo le due donne con un mezzo fuoristrada e portandole in salvo

15 Ott 2025 - 14:43
01:01 

Paura sulla strada provinciale Funtana Cherchi a Porto Torres, nel Sassarese, in Sardegna, dove una madre e la figlia sono rimaste intrappolate all'interno della loro auto, bloccata in un tratto completamente allagato. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta tempestivamente, raggiungendo le due donne con un mezzo fuoristrada e portandole in salvo in una zona sicura. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Torres e la polizia locale, che hanno disposto la chiusura del tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.