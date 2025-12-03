Logo Tgcom24
L'intervento

Poggi (Deloitte): "Più scienza e tecnologia per affrontare meglio le transizioni"

Le dichiarazioni del presidente del Public Policy & Stakeholder Relations Centre di Deloitte Central Mediterranean a TotalEU Production

03 Dic 2025 - 16:37
