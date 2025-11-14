Logo Tgcom24
A PRAGA

Pirelli svela "The Cal 2026"

Firmato dal fotografo norvegese"Sølve Sundsbø

di Maria Vittoria Cora'
14 Nov 2025 - 20:46
01:40 

Lì dove le spiagge non finiscono e le nuvole corrono, la natura canta e i suoi elementi suonano una sinfonia. A Praga, Pirelli ha svelato "The Cal 2026", a firma del fotografo norvegese Sølve Sundsbø. Presente un cast internazionale.

video evidenza
praga
pirelli