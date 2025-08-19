Pippo Baudo, l'intervista inedita con Heather Parisi: "Vorrei rinascere farfalla"

"Sarò molto egoista, ma mi preoccupa l'idea di non esserci più, di sparire e di non lasciare il segno. Di non diventare un fiore, una palma". Lo confessava Pippo Baudo a Heather Parisi in una intervista inedita che lei stessa ha postato sui social e sul proprio canale Youtube. "17 anni fa, nella quiete di casa, mi hai regalato un'intervista che custodisco nel cuore. 'Vorrei mi facessi un regalo', mi dicesti con quel sorriso coinvolgente. 'Quale?', chiesi curiosa. E tu, con la voce calda di chi sa parlare all'anima: 'Tienila per un giorno lontano lontano...'. Quelle parole, Pippo, sono diventate una promessa. La mia promessa a te. Oggi, mentre il mondo ti saluta, io sento solo un arrivederci. Perché qualcosa di così luminoso non può svanire: ritornerà, in un abbraccio, in una risata, in un sipario che si riapre", racconta Heather Parisi, spiegando che si tratta di una intervista inedita girata nel 2008 con un "Pippo a 360 gradi mai visto". Nell'intervista di oltre mezz'ora, Pippo Baudo rivela: "Mi piacerebbe tornare come una farfalla, di quelle variopinte, però la farfalla purtroppo vive pochissimo". E ancora: "Cosa mi spaventa? Questo mondo di oggi. Mi preoccupa che l'uomo non rispetti più l'uomo. Ormai siamo in guerra continua, c'è una litigiosità dappertutto, un odio dell'uomo contro l'altro".