Pesaro, tornano libere tre tartarughe Caretta Caretta salvate e curate

Al largo di Pesaro, tre esemplari di tartaruga marina della specie protetta Caretta Caretta sono stati liberati in mare grazie alla collaborazione tra i sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona e la Fondazione Cetacea di Riccione. Uno degli animali era stato salvato ad agosto durante un pattugliamento, dopo essere stato trovato in difficoltà. Dopo le cure veterinarie, è tornato in libertà insieme ad altri due esemplari, segnando un successo per la tutela della biodiversità marina.