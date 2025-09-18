Parma, sequestrati oltre 4mila prodotti non a norma

La guardia di finanza di Parma ha sequestrato 4.448 prodotti non a norma, esposti in vendita in due esercizi commerciali gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Nei giorni scorsi, durante un'ispezione volta a verificare il rispetto della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, i militari hanno rinvenuto in due esercizi commerciali prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore. Sugli scaffali, infatti, era presente, pronta per essere acquistata da clienti di ogni età, oggettistica totalmente priva delle indicazioni obbligatorie, come la denominazione merceologica del prodotto, il nome e il marchio del produttore, il Paese d'origine, l'eventuale presenza di sostanze nocive, i materiali impiegati nella produzione e le avvertenze sulle modalità di utilizzo che devono essere disponibili in lingua italiana. Tra i prodotti non conformi agli standard di sicurezza, le fiamme gialle hanno individuato giocattoli, in particolare, spade di legno, peluche, racchette e palline da tennis, trenini e coriandoli, oltre a bastoncini di incenso. Ai titolari degli esercizi commerciali è stata anche comminata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di settore.