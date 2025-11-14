Parigi, inaugurato il "Giardino della Memoria": il ricordo per le vittime del 13 novembre 2015

A Parigi si è svolta una giornata dedicata al ricordo delle vittime degli attentati del 13 novembre 2015. Il presidente Emmanuel Macron ha inaugurato il nuovo "Giardino della Memoria del 13 novembre", uno spazio commemorativo situato vicino al Municipio, pensato per onorare chi ha perso la vita e chi è sopravvissuto agli attacchi. Il luogo evoca i sei siti colpiti quella notte, con le stele disposte lungo il percorso e i nomi delle vittime incisi uno per uno. La cerimonia è iniziata con il suono delle campane della cattedrale di Notre Dame e di altre chiese della capitale, un richiamo profondo al silenzio e alla riflessione collettiva. L'inaugurazione ha riunito familiari, cittadini e istituzioni, offrendo un momento di memoria condivisa nel cuore della città.