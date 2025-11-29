Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
visita in turchia

Papa Leone XIV: "Il dialogo inter religioso è essenziale"

Il Pontefice ha firmato una dichiarazione congiunta con il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo

di Fabio Marchese Ragona
29 Nov 2025 - 19:47
01:29 

"Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del nome di dio per giustificare la violenza. Il dialogo inter religioso è essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a culture diverse". Nel suo terzo giorno di visita in Turchia - prima di raggiungere il Libano - Papa Leone firma una dichiarazione congiunta con il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo. Lavoriamo insieme per costruire un mondo più giusto e solidale - si legge nel documento - solo così la famiglia umana potrà superare l'indifferenza, il desiderio di dominio, l'avidità di profitto e la xenofobia.

  
 

video tg