Papa Leone svela i suoi 4 film preferiti (e uno è italiano)

Il 15 novembre il Pontefice accoglierà a Roma attori e registi come Spike Lee, Ferzan Özpetek e Monica Bellucci.

12 Nov 2025 - 12:46
00:33 

Da “La vita è meravigliosa” di Frank Capra a “La vita è bella” di Roberto Benigni: sono due dei quattro film scelti da Papa Leone in un videomessaggio diffuso prima del grande incontro con le star del cinema in Vaticano. L’evento, promosso dai Dicasteri per la Cultura e la Comunicazione insieme ai Musei Vaticani, vedrà arrivare il 15 novembre registi e attori internazionali come Spike Lee, Liliana Cavani, Ferzan Özpetek e Monica Bellucci, per un dialogo tra arte e spiritualità.