Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
parla di pace sul volo di rientro

Papa Leone confida nell'Italia: "Può avere ruolo per l'Ucraina"

Sul volo di rientro dal Libano il pontefice torna a parlare dei conflitti in corso e risponde anche a domande più personali

di Fabio Marchese Ragona
02 Dic 2025 - 19:02
01:30 

"Il nostro lavoro è dietro le quinte. È una cosa che già abbiamo fatto e continueremo a fare per convincere le parti a lasciare le armi, la violenza, e venire insieme al tavolo di dialogo". Papa Leone tiene una conferenza stampa sul volo di ritorno dal Libano. Parla del ruolo della Santa Sede, e dei suoi contatti personali con leader internazionali per chiedere la pace nei vari conflitti. Sulla guerra in Ucraina e sulle tensioni Nato-Russia, Leone lancia l'Italia come mediatore. C'è spazio anche per domande più personali: una giornalista americana chiede al papa come si è sentito dentro al conclave quando ha capito che stava per essere eletto papa. Prevost chiarisce che crede molto nel segreto pontificio ma aggiunge: "Pensavo di andare in pensione, alla fine mi sono arreso a Dio".

papa leone xiv
crisi ucraina